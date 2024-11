Lanazione.it - Jo ha un tutore perfetto: "Grazie al nostro Andrea"

di Antonia Casini Hanno cercato a lungo in tutta Italia, e alla fine ’casa’ era nella nostra provincia. "Abbiamo provato i tutori nuovi", scrive Irene Ceneri in un post molto letto. Sotto, una bellissima foto della piccola Jo sorridente, in piedi, accanto addell’Oto di Navacchio. "Chi ci segue sa che abbiamo tribolato tantissimo, abbiamo cercato in tutta Italia qualcuno che ascoltasse le nostre parole. Che potesse creare una immagine e somiglianza di Jo, perché diciamocelo non è affatto semplice. Fidatevi. Jo è un pacco bomba, con mille cavilli di cui tener conto". Poi è arrivato. "Lui è ileroe.per questi tutori, ora Jo è comoda e sicuraanche a Valentina, che con noi è stata top!".