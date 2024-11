Bergamonews.it - Il nuovo corso del Volley Bergamo 1991 parte al top: “Al nostro livello possiamo battere tutti”

Treviglio. Un anno fa di questi tempi ilincassava la prima sconfitta casalinga all’esordio stagionale al PalaFacchetti, la nuova casa potenzialmente temporanea in attesa di un ritorno in città nel futuro prossimo. Avversaria era Vallefoglia, che aveva ceduto il primo set per poi ribaltare il punteggio dopo aver vinto il secondo punto a punto e vincere la partita per tre set a uno. Non è dato sapere come sarebbe andata la stagione – iniziata con coach Solforati e finita con la salvezza all’ultima giornata firmata Bigarelli – ma non c’è dubbio che quel finale di secondo set sia stato a suo modo una specie di turning point negativo della stagione. Uno dei tanti, a dir la verità. Presto per trarre conclusioni per la stagione in, ma quanto capitan Mlejnkova ha messo la palla a terra per chiudere il secondo set sull’1-1, avviando poi alla vittoria per 3-1 proprio contro le marchigiane nel match della 6ª giornata, più d’uno ha ripensato proprio a quel pomeriggio amaro.