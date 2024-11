Sport.quotidiano.net - Il derby va al Grosseto. FolloGavo sbatte sui pali

La spunta ilneldella Maremma, che batte per 0-2 il Follonica Gavorrano al Malservisi-Matteini grazie alle due reti segnate nella prima frazione, mentre i biancorossoblù recriminano per due legni colpiti nella ripresa. La prima frazione si chiude con il doppio vantaggio per il. La prima occasione del match arriva al 2’ ed è proprio per gli ospiti: Benucci calcia centrale e Antonini blocca senza problemi. Quando scocca il 10’ ci prova anche Cretella con un tiro a giro dal limite, palla alta sopra la traversa. Il Follonica Gavorrano si distende invece al 14’ con una bella azione di Kernezo sulla sinistra: la palla arriva a Scartoni dall’altra parte del campo, il difensore calcia di prima intenzione ma non trova la porta.