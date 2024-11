I magistrati in assemblea avvertono il governo | Il clima di tensione non è più sostenibile e va stemperato

Leggi tutto su Open.online

I giudici del tribunale di Bologna iscritti all’Associazione nazionalehanno convocato un’a cui hanno partecipato anche dei membri del Consiglio superiore della magistratura. «Ildi scontro», come lo ha definito il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia, «non è più». Un messaggio alMeloni e ai rappresentanti dei partiti di centrodestra che, nelle ultime settimane, stanno attaccando quelle toghe che si sono occupate di immigrazione. Nello specifico, le invettive dei politici hanno riguardato le decisioni di non convalidare il trattenimento di alcuni migranti in Albania e di rinviare alla Corte di giustizia dell’Unione europea il decreto Paesi sicuri. Il provvedimento era stato vagliato in un Consiglio dei ministri urgenti proprio per togliere aila possibilità di ritenere pericolosi, per alcuni richiedenti asilo, Stati come il Bangladesh e l’Egitto.