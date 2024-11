Inter-news.it - Genoa, un ex Inter decisivo sul Parma! Esordio Balotelli

Leggi tutto su Inter-news.it

Vittoria importantissima per il, che grazie allo 0-1 firmato da Andrea Pinamonti raggiunge proprio ila 9 punti in classifica e si porta fuori momentaneamente dalla zona calda della classifica. Con Alberto Gilardino che salva la panchina PUNTI SALVEZZA – In uno scontro diretto, i punti è come se valesero doppio. E lo sanno bene sia cheÂ, che nella sfida dello stadio Ennio Tardini si danno battaglia. A uscirne vincitrice è proprio la squadra di Alberto Gilardino, con Andrea Pinamonti che trova la zampata decisiva nel finale, al minuto 80. I padroni di casa sanno quanto sarebbe importante strappare almeno un pareggio e si riversano in attacco, con Denis Man che ci prova poco dopo, con la sua conclusione che finisce però in calcio d’angolo. Poco prima del 90? c’è spazio anche per il ritorno in Serie A di Mario, che prende il posto di Jeff Ekhator. In ogni caso, nonostante gli sforzi della squadra di Pecchia, ilriesce a resistere e a difendere un risultato che vale davvero oro.