Ilrestodelcarlino.it - Fermana da battaglia: è pari col Teramo

(4-3-2-1): Di Stasio 7,5; Tomassini 6, Tafa 6,5, Cocino 5, Casucci; Mavromatis 6,5 (50’ st Granatelli), Romizi 6,5 (11’ st Fontana 5,5), Valsecchi 6; Ferretti 6,5 (24’ st Palumbo), Pinzi 6,5 (34’ st Bartoli); Sardo 7 All. Bolzan(3-4-2-1): Di Giorgio 6; Menna 5,5, Cipolletti 6, Bruganello 6; Loncini 6 (24’ st Sanseverino sv), Esposito 5,5 (1’ st Ferraioli 6), Baumwollspinner 6, Pietrantonio 7; D’Egidio 6,5, Pavone 6 (33’ st Toure sv); Galesio 7 All. Pomante Arbitro: Palma di Napoli 4 Reti: 7’ st Sardo (rigore), 19’ st (autorete) Cocino Note: Spettatori 1745 (804 abbonati, 491 ospiti). Ammoniti Esposito, Palumbo, Fontana, Pomante, Tafa (allenatore), Valsecchi. Recupero 0 + 5 Novantacinque minuti disportiva alla fine portano un punto a testa e anche qualche recriminazione per una direzione arbitarale non all’altezza.