F1, i promossi e bocciati del GP del Brasile: Verstappen mago del bagnato, Norris affonda sul più bello

GPF1 2024Max: autore di una prestazione leggendaria, tra le migliori della sua carriera. Nel momento più delicato della stagione, l’olandese della Red Bull si esalta sotto la pioggia a Interlagos (come nel 2016) e vince per dispersione partendo dalla 17ma piazzola in griglia (15ma posizione reale). Il suo coraggio viene premiato dalla buona sorte in un paio di circostanze, ma si costruisce il successo a suon di sorpassi e giri veloci infliggendo una dura lezione ae a tutti gli altri. Alpine: domenica trionfale, che consente alla scuderia francese di salvare una stagione lunga 24 Gran Premi nel giro di poche ore.