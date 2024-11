.com - Eccellenza \ Rata, vetta sedotta e al momento abbandonata: K Sport e Chiesanuova al top

A seguito della nona giornata i biancorossi di Possanzini hanno lasciato vacante la prima posizione per la seconda volta da inizio stagione. Più in alto di tutte ora K, strette sullo stesso trono a quota 19 punti. Andamento play-off per l’Osimana, il Tolentino scaccia il tabù della non vittoria in casa propria. Vallesina, 04 novembre 2024 – Tira e molla per la: dalle due parti della corda ora ci sonoe KMontecchio. Come accaduto al termine della sesta giornata, la Maceratese, inceppatasi questa volta nel pareggio dell’Aghetoni, ha lasciato alle inseguitrici lo spazio di manovra per attraccare in cima alla classifica. Per la seconda volta in stagione, quindi, è avvenuto un cambio alla guida della classifica d’