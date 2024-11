Ilfattoquotidiano.it - “Dovevo nascondere le mie curve e tagliare i capelli per la fama. Volevo essere me stessa, anche un po’ sexy”: Cristina D’Avena si racconta

Una delle voci più celebri della televisione italiana che, da oltre 40 anni, introduce i cartoni animati preferiti dai più piccoli,è stata la special guest al Teatro del Giglio, di Lucca, per la registrazione di Tintoria, il podcast condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, in occasione del Lucca Comics. La cantante si èta al pubblico, a partire dal suo debutto allo Zecchino d’Oro, quando aveva solo tre anni. Ma laarriva solo diversi anni più tardi: “La prima sigla che mi ha reso famosa è stata sicuramente quella dei Puffi –– Disco d’oro, 500mila copie. Le persone mi fermavamo per strada chiedendomi ‘per favore, me la canti?’. E’ da lì che iniziai a capire che stavo facendo davvero qualcosa di importante. La mia canzone preferita? Le mie sigle mi piacciono tutte, ma Licia è la mia vita.