Cile, Vidal accusato di stupro: guai per l'ex di Juve e Inter

Le autoritàne hanno comunicato lunedì di aver avviato un’indagine su un presunto caso di aggressione sessuale da parte di giocatori del club di calcio Colo Colo, tra cui la stella Arturo. La Procura Oriente di Santiago ha confermato di aver dato mandato di compiere indagini per verificare una denuncia di presunta aggressione sessuale, presentata controe altri calciatori del celebre club, al fine di chiarire i fatti, che sarebbero avvenuti questa mattina all’no di un bar nel comune di Vitacura, nella capitalena. Nell’accusa si afferma che una donna ha denunciato alle autorità che sua sorella sarebbe stata presumibilmente drogata e aggredita sessualmente da giocatori del Colo Colo, i quali si trovavano nel locale per festeggiare un’eventuale conquista anticipata del campionato nazionale, che infine non si è concretizzata. Dopo aver contattato sua sorella, la donna è stata subito sottoposta all’autorità del Servizio Medico Legale per effettuare i rispettivi esami e confermare o smentire i sospetti di abuso sessuale.