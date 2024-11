Inter-news.it - Cesari: «Polso di Sverko, gol non valido! Dumfries-Haps? Spiego»

ha fatto la moviola di Inter-Venezia, concentrandosi in particolare sul gol annullato a. Poi il parere sul contatto. EPISODIO DISCUSSO – Graziano, a Pressing, effettua la moviola della partita tra Inter e Venezia. La spiegazione sul gol annullato a: «La rete del pareggio arriva dopo 6,58’ di extra-time, i sette minuti ci stanno tutti. La rete è stata annullata per fallo di mano e non viene presa in considerazione la spinta disu Bisseck. Ferrieri Caputi non può vedere nulla, dovrebbe essere in una posizione più centrale. Devi chiedere aiuto al Var, dove c’è Marini. Abbiamo tutte le telecamere presenti a San Siro. Da retro-porta è difficile da interpretare e avere una realtà da questa situazione. Da diagonale non si vede neanche nulla, vediamo solo una porzione di pallone.