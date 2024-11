Liberoquotidiano.it - Alluvione Spagna, le immagini dentro il parcheggio sotterraneo di Valencia

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

La Policia Nacional spagnola ha rilasciato legirate all'interno deldel centro commerciale Bonaire, nel comune di Aldaia. Ormai da giorni i soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per svuotare la struttura sotterranea dall'acqua e dal fango che l'ha completamente sommersa e per cercare eventuali vittime o sopravvissuti. Sul posto, assieme a numerosi militari, anche i sommozzatori. Nellesi vede una squadra di sei persone ispezionare ilancora abbondantemente allagato: si tratta di quattro uomini della policia nacional e due militari dell'Ume (Unità di emergenza militare).