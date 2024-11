Allerta rossa a Barcellonavoli deviati

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

13.33 Spagna senza pace per i forti temporali Per l'impatto di una nuova Dana che si sposta a Nord del versante del Levante di Sagna, la Protezione Civile ha lanciato una nuovacon messaggi di alert per piogge torrenziali. Da stamane stanno colpendo la provincia di Castellon, la Catalogna e la provincia di Barcellona. Le piogge sono così insistenti da allagare anche l'aeroporto. Sono già stati17 voli. Interrotti i collegamenti ferroviari regionali,l'autostrada Ap7 a Terragona.