Formiche.net - A Roma si costruisce il Pilastro europeo della Nato. Luciolli legge l’incontro tra Meloni e Rutte

La scelta dicome una delle prime capitali visitate dal nuovo segretario generale, Markcon il presidente del Consiglio, Giorgia, testimonia il ruolo centrale che l’Italia ricopre nell’ambito dell’Alleanza Atlantica nell’attuale complesso scenario d’in-sicurezza internazionale. L’avvicendamento dopo un decennio del segretario generaleschiude agli Alleati nuove opportunità che per l’Italia si associano anche all’assolvimento di vecchi impegni. Fra le opportunità che il presidentenon mancherà di cogliere vi è il maggior grado di consapevolezza che l’ex primo ministro olandese ha maturato sulla crescente rilevanza delle minacce e delle sfide alla sicurezza euro-atlantica che originano dalla regione del Mediterraneo allargato e sulle istanze che in merito l’Italia ha da tempo avanzato. Negli ultimi anni,aveva espresso una posizione vicina all’Italia per quanto riguarda il contrasto all’immigrazione clandestina e alle organizzazioni criminali che la gestiscono, al punto da rassegnare le dimissioni dall’incarico di primo ministro per le divergenze emerse sul tema nel governo olandese.