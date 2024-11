Zverev | Mi sento bene in campo difficile essere numero 1 senza Slam

Leggi tutto su Sportface.it

“Sono felice per la vittoria perché è comunque un torneo importante. Oggi mi sentivo moltoine quando ho queste sensazioni riesco a trovarmi decisamente a mio agio. Non mi aspettavo di vincere 6-2 6-2. Da fondo non ho avuto difficoltà e anche fisicamente ero ok. Sono contento didiventato2 del mondo, ma penso siaarrivare in vettavincere un Grande. Nel 2022 probabilmente ci sarei andato vicino se non mi fossi infortunato. Sono ildue ma ho 3000 punti in meno di Sinner”. Queste le parole di Alexanderdopo la vittoria contro Humbert in finale nel Masters 1000 di Parigi-Bercy.: “Miin” SportFace.