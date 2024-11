Ilrestodelcarlino.it - Vis, mister Stellone senza timori reverenziali: "Noi, in campo per vincere, come sempre"

Il Benelli chiama a raccolta, nell’inedito mezzogiorno di passione. La Vis sfida l’imbattuta capolista, e da parecchio non lo faceva a queste altezze. Non è affatto un confronto impari. Da una parte 6 vittorie di fila, nonsofferenza, dall’altra 6 risultati utili. Gli ultimi due dei biancorossi raccontano di un esaltante 7-1 in fatto di reti. Delfino specialista in vittorie in extremis (7 gol su 18 segnati nell’ultimo quarto d’ora), Vis più incline ad aggredire subito le partite. Entrambe cooperative col gol, con 10 marcatori diversi. Certo, il Pescara non è quello fragile della scorsa stagione, travolto al Benelli; il fatto che 7 undicesimi siano però gli stessi, fa capire il gran lavoro di Baldini. Pescara è la residenza di Robertoe si può dire che la Vis attuale sia stata concepita da quelle parti, per via dei ripetuti viaggi estivi del diesse Menga.