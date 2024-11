Oasport.it - VIDEO La dedica di David Alonso a Valencia dopo la vittoria al GP di Malesia

ha vinto il suo tredicesimo GP stagionale. L’impresa è stata compiuta a Sepang, in, al termine di una gara condotta come sempre con grande personalità, in cui ha saputo gestire nel migliore dei modi la situazione trovando il blitz vincente a tre giri dalla fine, dove ha passato Taiyo Furusato, poi secondo davanti a Josè Antonio Rueda. Tuttavia, laodierna ha un sapore decisamente particolare per il sudamericano. Non tanto perché gli consente di aumentare ancora il proprio record (a cui si aggiungono anche i sei primi posti consecutivi in stagione), ma per la sua. Il talento sudamericano ha infatti corso con il cuore a, città del suo Aspar Team flagellata dalla disastrosa alluvione del 29 ottobre che ha causato più di 200 morti e ancora tantissimi dispersi.