Calciomercato.it - UFFICIALE, partita sospesa: nuovo caos arbitrale

Il match è stato interrotto dopo un’espulsione nel corso della ripresa ed è stata successivamente assegnata la vittoria a tavolino E’ successo di tutto in occasione dell’ultima gara che ha sollevato grande scalpore nl mondo del calcio. L’incontro, che vedeva avanti per 3-2 i padroni di casa, è stato infatti sospeso a venti minuti circa dal triplice fischio in seguito ad un cartellino rosso estratto dall’arbitro. Successivamente è stata anche decretata la sconfitta a tavolino per la formazione ospite. Cartellino rosso ea tavolino (LaPresse) – Calciomercato.itTutto ciò è avvenuto la scorsa domenica, nellache ha visto in campo le formazioni Under 17 di Porto Torres e Civitas Tempio. Come si legge dal dispositivo redatto dal giudice sportivo, laè statadopo che l’arbitro “ha ritenuto di non poter proseguire nella direzione di gara”.