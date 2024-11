Thesocialpost.it - Tragico incidente: scena horror per strada: è successo l’impensabile. Terrore

Edimburgo, Scozia – Un episodio choc ha sconvolto la città di Edimburgo nella serata di sabato, quando passanti e clienti dei locali nella zona di Cowgate si sono imbattuti in unamacabra e apparentemente surreale. Una testa decapitata giaceva tra il marciapiede e la, creando inizialmente confusione tra i presenti che hanno pensato a uno scherzo di Halloween. Solo dopo si è compreso che si trattava di unle. Decapitazione accidentale: uomo investito da un autobus L’ha coinvolto un uomo di 74 anni, travolto mortalmente da un autobus mentre attraversava la. La polizia e i servizi di emergenza sono intervenuti prontamente, chiudendo l’area e evacuando i locali vicini. L’intera zona è rimasta isolata per la serata, con numerosi pub e ristoranti chiusi per garantire la sicurezza dei presenti e facilitare le indagini.