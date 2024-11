Ilveggente.it - Siviglia-Real Sociedad, Liga: tv, formazioni, pronostico

Leggi tutto su Ilveggente.it

è una partita valida per la dodicesima giornata dellae si gioca domenica alle 18:30: probabili, diretta tv e streaming. Tre vittorie nelle ultime cinque. E una sconfitta, sicuramente pesante nel risultato, contro il Barcellona. Ma vedendo quello che la squadra di Flick è riuscita a fare contro ilMadrid al Bernabeu, allora possiamo tranquillamente dire che ci può stare. Ormai ilha messo il passato alle spalle e quindi adesso cerca di trovare continuità: alla ricerca della terza vittoria di fila tra campionato e coppa. Non semplice.: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itNon semplice soprattutto per un motivo: arriva lache da un po’ di anni a questa parte è una formazione ostica e anche molto da affrontare.