Anteprima24.it - Serie C, risultati a sorpresa negli anticipi: frenano Cerignola e Avellino, domani il Benevento può allungare

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato un pomeriggio a dir poco sorprendente quello vissuto nel girone C diC con tantiinattesi. In primis quello maturato al “Partenio-Lombardi” dove l’, reduce da sei vittorie di fila, è stato battuto 1-0 dal Taranto grazie ad un gol di Battimelli (LEGGI QUI) al 37? del primo tempo. Poi, nella ripresa a nulla è valso il forcing degli irpini costretti al primo stop dell’era Biancolino. E’ finita 1-1 la gara Audace-Crotone: al vantaggio dei padroni di casa di Jallow ha risposto Giron a venti minuti dalla fine per una spartizione della posta che fa felice soprattutto la capolistachepuòa +4 sui pugliesi.