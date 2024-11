Anteprima24.it - Salerno, limoni e pietre contro bus: insorgono i sindacati

Tempo di lettura: 2 minutiAtto di vandalismo su linea 2 di Busitalia Campania Ieri sera, intorno alle ore 22:30, un autobus della linea 2 di Busitalia Campania è stato oggetto di un atto di vandalismo nella piazza di Ogliara. Il bus, partito alle 22:15 da Sordina, è stato colpito da un lancio dicongelati e. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’episodio ha generato molta paura tra i passeggeri e il personale di bordo. A rendere noto l’episodio sono le sigle sindacali che rappresentano il settore dei trasporti la Filt Cgil:  “Come Organizzazioni Sindacali, esprimiamo la nostra più ferma condanna per questo grave atto di vandalismo e sottolineamo con forza che la sicurezza del personale e degli utenti è una necessità imprescindibile, non un costo” si legge in una nota stampa.