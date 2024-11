Nerdpool.it - Robert Zemeckis: “Non faremo Roger Rabbit 2 per colpa di Jessica Rabbit”

Leggi tutto su Nerdpool.it

I fan di Chi Ha Incastratodovranno rassegnarsi: un sequel del celebre film sembra destinato a rimanere solo un sogno., il regista del film cult del 1988, ha recentemente rivelato che Disney non produrrà mai2, nonostante esista già una sceneggiatura valida. Durante un’intervista nel podcast Happy Sad Confused con Josh Horowitz,ha parlato del suo nuovo film Here, con Tom Hanks e Robin Wright, ma il discorso è rapidamente passato a un possibile sequel di. Alla domanda su una seconda pellicola, il regista ha risposto: “C’è una buona sceneggiatura custodita alla Disney, ma ecco la verità : l’attuale Disney non farebbe mai oggi un film su. Non possono realizzare un film con