Pierina, vacilla la prova del video contro Louis

Rimini, 3 novembre 2024 – Quel, per gli inquirenti, è laregina della colpevolezza diDassilva, il senegalese in carcere dal 16 luglio con l’accusa di aver uccisoPaganelli. Ma gli avvocati di Dassilva, Riario Fabbri e Andrea Guidi, sostengono che la persona ripresa da una delle telecamere della farmacia di via del Ciclamino alle 22,17 del 3 ottobre 2023, la sera del delitto, non fosse, bensì un altro vicino di casa, Emanuele Neri. Nelle dichiarazioni rilasciate in tivù Neri ha detto più volte di essersi riconosciuto in quel. Ma quando il 10 settembre, il giorno dopo l’udienza al tribunale del riesame che ha confermato per Dassilva la custodia cautelare in carcere, Neri è stato interrogato dagli uomini della squadra mobile, non ha saputo confermare se era lui o no l’uomo ripreso dalla telecamera della farmacia.