Paderno Dugnano, il Metropolis riapre rinnovato e diventa salotto culturale: film d'autore, rassegne e teatro

(Milano) – Ilsi rinnova eun vero e proprioe di intrattenimento per tutta l’area metropolitana. La struttura, attiva fin dagli anni ‘40, di proprietà del Comune e gestita da Cineteca Milano dal 2006, si è infatti presentata alle istituzioni e al pubblico con una veste diversa, nell’ottica di una maggiore comodità, accoglienza e qualità delle proiezioni. Le sale Chaplin e Pasolini del cinema sono state completamente ammodernate grazie alle nuove poltrone Cinearredo. Per quanto riguarda l’upgrade tecnologico, si è partiti dalla sala Pasolini con l’installazione di una nuova lampada laser per il proiettore, di un sistema sonoro 5,1 e di un nuovo schermo. Anche il foyer è stato ridisegnato e ripensato per essere più accogliente.