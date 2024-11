Ilgiorno.it - Monza, perché gli ultras del Milan hanno abbandonato lo U-Power Stadium dopo 5 minuti

Leggi tutto su Ilgiorno.it

, 3 novembre 2024 – Chi era sugli spalti dello U-, ma anche chi ha assistito alla partita in televisione, non ha potuto non accorgersene. Non erano passati neanche diecidal fischio d’inizio quando glidelil settore loro assegnato dello stadio. Il motivo della protesta non sarebbe da ricondurre alle recenti indagini chepraticamente azzerato i vertici della Curva Sud, indagati con accuse pesantissime. E neppure con il momento poco brillante della squadra guidata da Paulo Fonseca. Le ragioni di un gesto tanto clamoroso sarebbero da individuare in un episodio accaduto all’ingresso dello U-, all’arrivo dei supporter rossoneri, legato in qualche modo agli episodi accaduti a Firenze, quando nei bus occupati dagliin trasferta furono trovate armi e petardi.