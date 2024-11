Oasport.it - Martin non vive di sola saggezza. Il duello iniziale e il messaggio implicito a Bagnaia

È incredibile e irrazionale quanto si è visto nei primi giri del Gran Premio della Malesia di MotoGP. Francescoe Jorgehanno dato vita a un autentico corpo a corpo, composto da innumerevoli sorpassi e controsorpassi, con tutti i rischi del caso. Sembrava di assistere a uno spareggio per il titolo. Una battaglia finale, al termine della quale chi avrebbe tagliato il traguardo per primo, avrebbe vinto il Mondiale. Una dinamica non certo compatibile con la situazione di classifica generale antecedente al GP, ovverosia quella di avere lo spagnolo con 29 punti di margine e un altro weekend ancora da mandare in scena! Dopo la sfuriataator è stato ricondotto a più miti consigli, lasciando andare in fuga Pecco e accontentandosi dell’ennesima piazza d’onore utile nell’ottica della rincorsa al titolo.