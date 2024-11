Sport.quotidiano.net - Lo scontro fra prime della classe. La partita con un Tramoni in più: "Ma serve un Pisa impeccabile»

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

di Michele Bufalino Adesso si fa sul serio, con unin più. Ilsi presenta allo Zini di Cremona per un appuntamento crucialestagione. La squadra di Inzaghi, attuale capolista, affronta la Cremonese, quarta in classifica, in un match che ha tutto il sapore di unodiretto per le ambizioni promozione. Nel frattempo Lo Spezia di D’Angelo ha agganciato i nerazzurri al primo posto battendo 1 a 0 il Modena. La buona notizia, ma anche l’incognita, è il recupero di Matteo, convocato per il match, ma ancora non al top che, probabilmente, partirà almeno dalla panchina: "Matteo è recuperato - ha confermato Inzaghi -. Tuttavia deciderò fino all’ultimo, penso che una mezz’ora potrà giocare, ma aspetto la rifinitura". Il match, di fronte a 1600ni in trasferta, ha il sapore delloal vertice.