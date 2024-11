Gaeta.it - L’Inter si prepara per una sfida cruciale contro il Venezia nella giornata di campionato

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Il 2 novembre avrà luogo una partita significativa per, che affronta ilsua undicesima apparizione di. Dopo aver conseguito una vittoria convincente in trasfertal’Empoli, i nerazzurri sono pronti a lottare per ridurre il divario dalle posizioni di vertice occupate attualmente dal Napoli. Con un calendario che sembra favorevole nelle prossime settimane, Inzaghi è determinato a capitalizzare l’occasione per accorciare le distanze e mantenere vive le speranze di conquista dello scudetto. Le prestazioni recenti di Inter esi presenta a questo incon una buona dose di fiducia, forte di una prestazione che ha messo in luce la sua capacità di dominare in campo.