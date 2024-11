Inter-news.it - Inzaghi: «Acerbi e Calhanoglu pronti per giocare contro il Venezia»

Simoneha parlato nel pre-partita di Inter-, sfida che si disputerà allo Stadio San Siro alle ore 20:45. Questo il suo commento. IL RAGIONAMENTO – Simonesi è così espresso a DAZN prima della sfida tra Inter e: «Penso solo alla partita di stasera. Ho scelto di fare la scelta migliore per questa gara, poi dopo vedremo come andrà la sfida. Stamattina abbiamo fatto allenamento. L’unico mio pensiero è sulla squadra è su quello che posso fare. I risultati delle altre li guardiamo, ma cerchiamo di pensare a noi per fare il meglio».sui recuperi in Inter-I RIENTRI – Cosìsul rientro di due calciatori centrali per l’Inter: «hanno lavorato negli ultimi due giorni con la squadra. Abbiamo avuto due buoni segnali. Se dovessero servire, sicuramente saranno d’aiuto. Zielinski puòda regista, è molto intelligente.