Ilrestodelcarlino.it - Incidente durante lo speedflying, morto Roberto Simonazzi

Gualtieri (Reggio Emilia), 3 novembre 2024 – Ha destato vasto cordoglio anche nel Reggiano la notizia della tragica scomparsa di, 46 anni da compiere il mese prossimo, vittima venerdì di unsulla pista Sylvester a Plan de Corones.viveva da tempo a Borago, frazione di Brenzone sul Garda, ma era originario di Gualtieri, nella Bassa Reggiana, il paese dove vivono i genitori e una sorella. Molti gli amici reggiani rimasti affranti e increduli di fronte alla tremenda notizia, che ha in breve tempo iniziato a circolare in paese., che lavorava come elettricista, faceva parte di un gruppo di cinque persone e stava praticando lo, disciplina simile al parapendio ma che utilizza una vela più piccola e non rigida, per scendere più rapidamente e compiere salti ed evoluzioni.