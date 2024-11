Ilgiorno.it - Gabriella, la pediatra monzese con la “malattia“ dell’arte

Il suo percorso d’artista non è stato facile. Anzi. Alle scuole elementari ha avuto un’insegnante che le diceva non sapesse disegnare. Una sfida cheTornotti (nella foto), dottoressa con la passione della pittura, ha accettato e vinto. La conferma è arrivata anche dai riscontri positivi alla mostra dei suoi lavori intitolata “Reale inatteso“ , ospitata dalle Argenterie Reali della Reggia di Monza. La rassegna è stata promossa dalla Casa della Poesia nell’ambito della rassegna Mirabello Cultura. La monzesissima, dunque, ha giocato in casa e si è imposta grazie all’originalità dei suoi acquarelli, alle sue meduse definite da un critico "informali". Questa era la sua prima personale. In precedenza aveva esposto in diverse collettive. A conferma di come quella maestra di tanti anni fa avesse proprio sbagliato giudizio.