Ilrestodelcarlino.it - Fossombrone col colosso L’Aquila. Sarà dura scalare il Gran Sasso

Stessi punti (16) e stessa voglia di far bene nel match- Fossompronese. La differenza sta negli obiettivi: gli abruzzesi puntano a vincere il campionato, i metaurensi ad una salvezza tranquilla continuando a divertire i propri sostenitori. "Giocare adavanti ad un pubblico numeroso e contro una squadra chetra le protagoniste per la vittoria finale ci deve dare oltre che unade soddisfazione anche tanti stimoli - commenta alla vigilia della gara il trainer delMichele Fucili -. Siamo consapevoli che servirà la partita perfetta sotto tutti i punti di vista e come sempre sappiamo che servirà la prestazione per ottenere un risultato positivo". Il direttore generale Marco Meschini aggiunge: "Per quanto riguardaquesta non ha bisogno di presentazioni.