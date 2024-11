Ilrestodelcarlino.it - Degrado intorno a Palazzo Europa: "Rifiuti, bivacchi e atti vandalici. Il parcheggio è un covo di spaccio"

di Giorgia De Cupertinis Dalla mna al pomeriggio, quando il sole illumina le strade, la zona che ruotarestituisce uno scenario piuttosto tranquillo: levità che costellano l’area, i numerosi uffici che si affacciano sule le porte aperte dei negozi sembrano inf"sorvegliare" con occhi attenti tutto ciò che c’è. "Ma è quando calano le saracinesche e il sole tramonta, che iniziano per noi residenti i veri problemi – fa sapere Antonella Bernardo, coordinatrice gruppo controllo di vicinato – e ildisi trasforma in una piazza dia cielo aperto". Specialmente la sera, inf, "si fermano lì una decina di ragazzi, nascondendosi dietro le macchine per non farsi vedere: tra l’altro nelci sono anche diverse auto abbandonate, che consentono loro di bivaccare ancora più tranquillamente.