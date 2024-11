Ilgiorno.it - Da Lallio a tutto il mondo: è Zanetti il maggior esportatore di Grana Padano

Leggi tutto su Ilgiorno.it

(Bergamo) – Quando si parla di prodotti caseari di alta qualità il pensiero corre ad un formaggio italiano noto, gustato e apprezzato inil, il, Dop conosciuta da tutti. L’azienda bergamascaspa, sede a, è il primoin assoluto dinel. La conferma viene dai numeri che distinguono, azienda storica fondata a fine ’800: nel 2023 ha prodotto 330mila forme, in crescita di almeno 10mila nell’anno in corso e di ulteriori 50mila nel 2025 grazie alla acquisizione dell’azienda Saviola, 500 gli addetti. Settore vendite: molto bene sui mercati esteri, export oltre il 70%, forte in Usa, Spagna, Polonia, Danimarca, Olanda. Per il 2024 previsto un incremento export dell’11%. Ulteriore dato positivo: fatturato complessivo a 680 milioni e balzo in avanti a fine anno attorno a 760 milioni.