Cambiamenti nel servizio Circumvesuviana | nuove corse e modifiche per i pendolari

Facebook WhatsApp Twitter Un’importante modifica alferroviario sarà attuata lungo la tratta Napoli-Baiano dellaa partire da domani. Questa decisione arriva a seguito di lavori in corso che costringono ia utilizzare lo scalo previsto a San Giorgio a Cremano. L’Ente Autonomo Volturno, responsabile della gestione delle linee vesuviane, ha comunicato i dettagli delle novità dopo aver consultato i sindaci della zona e collaborato con Air, l’azienda che gestisce lesu gomma, e con la Regione Campania. Dettagli sulNapoli-Baiano Per quanto riguarda la tratta Napoli-Baiano, isi applicano sia in direzione Napoli che verso Baiano. Dal lunedì al venerdì, saranno mantenute dodicigiornaliere, garantendo quindi uncostante durante i giorni feriali.