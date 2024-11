Sport.quotidiano.net - Basket, seconda sconfitta, contro Volterra, per la IES Pisa, in Divisione Regionale 2

, 2 novembre 2024 – Ancora unala IES Sport, la prima davanti al proprio pubblico, nel derby provinciale con AutoEtruria, in occasione della quarta giornata del campionato di2: gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, hanno condotto in testa con un vantaggio massimo d 10 punti, per calare nettamente nell’ultimo quarto. LA CRONACA – Ancora privo di Lazzeri, il quintetto biancoceleste ha giocato alla pari nel primo e secondo periodo, con tutte e due le squadre alternativamente in vantaggio di pochi punti. Al riposo sotto di un canestro (29-31), nel terzo parziale gli uomini di Campani mettono in atto un cambio di difesa, trovano 4 triple di Fruzza e 1 di Bonacci, conquistando così un massimo vantaggio di 10 lunghezze, ridotte a 7 alla fine del quarto (52-45).