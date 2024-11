Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, lite furiosa tra Ossini e Selvaggia: volano stracci

News Tv. Scintille tra Massimilianoe la giuria dicon ledurante la puntata di ieri, sabato 2 novembre 2024. Il concorrente si è sfogato in diretta dopo la sua esibizione, dopo essersi lamentato prima nel video della preparazione contro i giudici. In particolar modo, Massimilianose l’è presa conLucarelli durante la puntata di ieri dicon le. Cos’è successo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “con le”, nuovo addio al programma: chi è stato eliminato Leggi anche: Amanda Knox, in arrivo la serie tv: fuori la verità sull’omicidio Meredith Kercher “con le”, la critica dialla giuria Nella clip che precede l’esibizione dei concorrenti,si era lamentato del fatto che nonostante arrivino i voti da parte del pubblico, in classifica si trovi sempre tra le ultime posizioni.