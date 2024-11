Panorama.it - Asian Gourmet

Leggi tutto su Panorama.it

Kaiseki, omakase, izakaya ormai si affiancano a termini come sushi e tempura, entrati da tempo nel nostro lessico. Milanesi e romani hanno preso confidenza con parole non più considerate aliene: indicano una cultura gastronomica varia, ricca di sapori e ricette, comprensiva di pesci, carni, verdure ai massimi livelli. La cucina giapponese, fusion, asiatica, a Roma e Milano si esprime compiutamente in numerosi ristoranti. Le due città, con un’offerta simile a quella delle grandi metropoli estere, sono gli hub del nostro Paese, dove arrivano prima le tendenze internazionali. Chef e investitori le scelgono per osare. La scena cambia rapidamente, vale la pena fare il punto. Partiamo da Milano, che vanta l’unico giapponese (Iyo, cucina nipponica contemporanea, in felice unione con lo stile italiano) con stella Michelin della Penisola. Traguardo non da poco.