Lettera43.it - Antonella Giuli replica a Report: «Non spendo il tempo libero per Fdi, ho un figlio malato»

, sorella del ministro della Cultura e addetta stampa alla Camera, ha scritto una lettera aperta perre a, che l’ha accusata di «non stare mai in ufficio, non partecipare ai turni del fine settimana e non stilare la rassegna stampa» per dedicarsi alla comunicazione di Fratelli d’Italia, in virtù della sua amicizia con Arianna Meloni, sorella della premier. Si ricorda che il regolamento della Camera impedisce a chi lavora nell’ufficio stampa di esercitare attività politica. Esponenti di Fdi come Giovanni Donzelli avevano già smentito l’illazione, affermando che in passatoaveva lavorato per il partito ma che da gennaio era impiegata solo a Montecitorio.