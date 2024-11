Ilrestodelcarlino.it - Ameli: "Serve una nuova mobilità"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Se il Comune da una parte si accinge a presentare il Piano Urbano del traffico, dall’altro l’opposizione ha di certo qualcosa da dire. "Parlando del piano che lunedì andrà in Consiglio – commenta il consigliere di opposizione Francesco– è sicuramente un punto di partenza, anche se un po’ confusionario, tanto che l’Amministrazione dovrà presentare degli emendamenti, sicuramente almeno un emendamento per fare chiarezza rispetto ad alcune questioni che, come consiglieri di opposizione, abbiamo posto in commissione consigliare. Detto questo, se c’è una volontà condivisibile di andare io la vedo non tanto verso una questione di limitazione del traffico ma verso unain grado di rispondere anche alle esigenze climatiche del cambiamento climatico e ambientale. Secondo il mio punto di vista come primo obiettivo c’è quello di pensare ai servizi.