Verona-Roma Zanetti | Abbiamo una posizione di classifica più che dignitosa

“Il campionato è lungo eunapiù chein, questo è frutto del lavoro chefatto. L’unica cosa che ci serve ora è lottare”. Lo ha detto l’allenatore dell’Hellas, Paolo, in conferenza stampa alla vigilia della: “In questo momento leader lo devono essere tutti. Bisogna imparare a voler bene al, ma non a parole, coi fatti. I tanti errori ci hanno fatto calare l’autostima. Bisogna ritrovare, e velocemente, il concetto di squadra. Io sono orgoglioso di essere l’allenatore dell’Hellas e devo lottare quotidianamente per meritarmi questo privilegio”. E ancora: “Siamo consapevoli che dobbiamo arrivare all’ultima giornata salvi, poi se dovesse arrivare qualcosa di più allora ben venga.