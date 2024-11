Thesocialpost.it - Tensione in diretta a Ballando con le stelle: scontro tra Massimiliano Ossini e Selvaggia Lucarelli

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Accese critiche alla giuriaSi infiamma il palco dicon le: il concorrente, dopo aver ricevuto l’ennesimo giudizio negativo, ha deciso di non restare in silenzio, esprimendo tutto il suo malcontento per i continui commenti negativi ricevuti ogni settimana dalla giuria. Subito dopo la sua esibizione, il conduttore ha puntato il dito contro i giudici, accusandoli di mancanza di oggettività nei suoi confronti e verso gli altri concorrenti, e sottolineando come, a suo avviso, i giudizi espressi siano spesso accompagnati da “aggettivi cattivi” e termini poco rispettosi.risponde a tonoA seguito delle dichiarazioni dinon ha esitato a replicare: “Che tipi di aggettivi?”, ha chiesto provocatoriamente, accendendo ulteriormente la discussione.