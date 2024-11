Spezia-Modena oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

(Sportface.it - sabato 2 novembre 2024) Le informazioni in merito alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Alberto Picco valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di. La squadra bianconera guida Luca D’Angelo sta facendo un torneo di alta classifica e ha intenzione di proseguire su questa strada, in modo tale da restare in scia alle prime due della classe per non farle scappare via., come seguire il match Il club emiliano, dal suo canto, sta attraversando un momento non semplice e ha assolutamente bisogno di rialzare la testa, così da allontanarsi dalle zone pericolose della gradutoria. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 novembre alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface.