Spari dopo una lite in strada 19enne ucciso nel Napoletano

Unincensurato è morto a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli,essere stato colpito da un proiettile al culmine di unatra gruppi di giovani. La tragedia è avvenuta pocola mezzanotte in piazza Raffaele Capasso: a esplodere i colpi d’arma da fuoco uno sconosciuto. Carabinieri (Ansa).Santo Romano viveva a Volla ed era incensurato Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, tutto è nato da un banale alterco. Alcuni testimoni hanno detto che laè iniziata per un piede pestato. IlSanto Romano, che viveva a Volla, è stato colpito in pieno petto ed è morto pocol’arrivo al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare. Un altro proiettile ha ferito al gomito Salvatore Spagnoli, amico della vittima e anch’egli senza precedenti penali: durante lasi sarebbe frapposto tra Santo e lo sparatore.