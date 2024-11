Digital-news.it - Serie B 2024/25 - Diretta Esclusiva DAZN 12a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Sarà la gara tra Cosenza e Salernitana, valida per la dodicesima, il match settimanale diBKT chetrasmetterà modalità gratuita . In programma domenica 3 novembre alle 15, la partita si preannuncia come un vero e proprio banco di prova per entrambe le squadre. Il Cosenza, galvanizzato dal successo in trasferta contro la Reggiana, è intenzionato a riconquistare il proprio pubblico con una vittoria in casa che manca da diverse giornate. La Salernitana, invece, dopo il pareggio casalingo con il Cesena nel turno infrasettimanale, arriva con la determinazione di chi vuole riscattarsi e assicurarsi tre punti fondamentali per rilanciare la propria corsa in campionato.