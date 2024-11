Ilrestodelcarlino.it - Partita la riqualificazione per la piscina terapeutica

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Per il mese di ottobre a Porto San Giorgio era previsto l’avvio dei lavori per ladi due strutture di assoluta importanza, vale a dire la ristrutturazione dell’ala est dell’ex nosocomio cittadino con realizzazione di unariabilitativa, e il recupero a commerciale e residenziale dell’ex fornace Branella. Il sindaco, Valerio Vesprini fa sapere che l’intervento per la costruzione dellaè partito mentre il recupero dell’ex fornace no ma sottolinea "solo per delle formalità di natura burocratica, per cui il cantiere tarderà soltanto di qualche giorno".