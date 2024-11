MotoGP qualifiche GP Malesia oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

Leggi tutto su Sportface.it

(Sportface.it - sabato 2 novembre 2024) Laè impegnata nel Gran Premio della, diciannovesimo e penultimo round del mondiale 2024. La corsa al titolo è ancora viva, con Jorge Martin in testa a Francesco Bagnaia per soli diciassette punti. Tutto, dunque, è ancora possibile. La griglia di partenza di entrambe le gare malesi – la sprint e poi il Gran Premio domenicale – sarà decisa da un’unica sessione di, attesa per sabato 2 novembre. Il semaforo verde della pitlane scatterà alle 03:50, dando inizio al Q1. Successivamente, a partire dalle 04:15, andrà in scena il Q2 e l’effettiva caccia alla pole position. La sessione sarà trasmessa insui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. Inoltre, la gara sarà visibile inanche in chiaro su Tv8.