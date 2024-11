Sport.quotidiano.net - MotoGp, Martin si avvicina al mondiale: i favoriti del gp della Malesia

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Sepang, 2 novembre 2024 – E’ ormai una missione impossibile per Pecco Bagnaia vincere il2024. Le speranze si sono quasi tutte infrante nella cadutaSprint Race, quando il campione in carica era secondo all’inseguimento died è scivolato nel tornatino di curva 9. Lasciati sul piatto altri punti pesanti, Pecco è dunque scivolato ormai a 29 lunghezze dallo spagnolo con 62 punti a disposizione, praticamente dovrebbe accadere un miracolo. Già senza la caduta,aveva la possibilità di vincere ilarrivando sempre secondo e in più anche a Sepang va veloce, con concretezza, solidità e ottimo ritmo. Per Bagnaia poche cose da fare se non vincere tutte le gare fino al termine e vedere se anche Jorge incapperà in un errore.