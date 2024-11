Metropolitanmagazine.it - La vera essenza dei cimiteri, i non-luoghi della non-vita: l’esortazione a vincere i simboli della morte in Monumentale dei Baustelle

non danno pensieri Inizia cosìdei, il brano contenuto nell’album Fantasma e pubblicato il 12 luglio 2013. Capita spesso, nell’immaginario comune, di pensare al cimitero come un luogo tetro, funereo e angosciante ma idinon sono in quello che è considerato un non-luogo ma nella società di ogni giorno e nell’inesorabile scorrere del tempo.: ladove sembra non esserci Parigi, Cimitero PéreLachaise – Photo Credits: Franciaturismo.netIcome non-, uno spazio liminale inquietante e malinconico o un luogo di transito ma troppo silente. Lanon è brulicante ma riposa nel ricordo, nelle folate di vento, nei marmi smaltati, nei fiochi lumini, nei fiori poggiati nel silenzio solenne; nelle lapidi vuote da secoli, nei posti perpetui ma dimenticati.